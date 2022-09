Test Logitech Blue Sona : le microphone Podcast/Radio XLR dynamique actif supercardioide

Réponse en fréquence : 40 Hz à 18 kHz

Sensibilité : 20,97 mV/Pa (@ 1 kHz)

Taux de distorsion harmonique : 0,06 % (@ 1 kHz, 94 dB SPL)

Rapport signal sur bruit : 69,9 dB A

Niveau de pression sonore max : 129 dB SPL (@ 1% de TDH)



À un mois de la sortie du premier numéro de Podcast Magazine et du Paris Podcast Festival lors duquel vous pourrez nous rencontrer et acheter le magazine ainsi qu'une sélection de livres sur le Podcast, Podcast Magazine lance sa chaîne YouTube avant l'heure avec une première francophone : l'unboxing du nouveau micro XLR de Logitech (Logi pour les intimes) et un test exclusif pour vous rendre compte par vous même.Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour plus d'unboxing et de tests. Si vous êtes un fabricant et désirez nous envoyer vos produits pour que nous puissions les tester et réaliser un unboxing, contactez-nous !