"Territoire d'excellence" : nouveau rendez-vous sur Radio Classique

Radio Classique se réjouit de pouvoir compter sur l'expertise et le professionnalisme de Fabrice Lundy qui met chaque matin en avant les talents entrepreneuriaux partout en France. Avec "Territoire d'Excellence", la matinale économique de Radio Classique s'enrichit d'une fenètre ouverte sur les PME et ETI qui font la richesse du tissu économique français. Finances, Business, commerce... les entrepreneurs sont à l'honneur. Cette chronique prend la forme d'interviews, de récits, de témoignages, de reportages et balaie tout le paysage entrepreneurial, que ce soit la photovoltaïque, al pêche responsable, le génie climatique, les voyages en ligne sur mesure, la viticulture...