Telos Alliance annonce la nomination de Scott Stiefel au poste de PDG

En 2008, Scott a quitté Telos pour devenir vice-président des opérations pour les bureaux de Cleveland de ViaSat, Inc., travaillant sur les systèmes de communication par satellite et terrestres à haut débit et les ASIC. Après six ans là-bas, il est retourné chez Telos en tant que directeur de l'exploitation. Il a aimé voir l'entreprise grandir, passant de la petite startup de 19 personnes occupant un étage d'un entrepôt en centre-ville de Cleveland à l'entreprise internationale avec des bureaux dans le monde entier.