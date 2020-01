Téléchargez notre hors-série régies publicitaires 2020

L’originalité est fondamentale pour se démarquer. Les agences de création travaillent sans relâche pour faire ressortir les marques. Pour Éric Sinclair d'AB Studio, "il faut se démarquer, avec une info ou deux maximum dans le texte". Le dirigeant du studio d’enregistrement situé près de Nice combat les idées reçues. "On nous demande de mettre trois ou quatre infos, ce n’est pas bien. Sur une pub locale, on milite pour enlever la citation du numéro de téléphone par exemple".Ils sont séduisants, non intrusifs, plébiscités par les jeunes comme les CSP+, instructifs ou divertissants, les podcasts ont tout pour plaire. Encore émergent en 2019 (20% des Français), les marques de luxe comme les marques de produits de grande consommation s’intéressent à ce nouveau format audio. Le marché des régies publicitaires pour le podcast prend alors tout son sens. Décryptage et tour d’horizon des principales régies publicitaires podcasts du marché et de leur actualité.Contact FM Publicité s’est fortement développée en deux ans d’activité. La régie, qui était à l’origine exclusivement destinée à commercialiser et développer la radio Contact FM, a étendu son expertise à quatre autres radios : RDL et Mona FM dans les Hauts-de-France, et Champagne FM et Contact FM Marne (ex-Happy FM), dans la région Grand Est. L’impact de Contact FM Publicité est fort sur les Hauts-de-France, la Marne et la Belgique.