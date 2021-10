Téléchargez le nouveau numéro de RedTech

Dans ce numéro de RedTech , nous explorons le programmes des Radiodays Europe, comment les diffuseurs peuvent assurer la sécurité du personnel, les meilleures pratiques pour la production à distance et nous. offrons des conseils sur la façon de démarrer un podcast à partir de zéro. De plus, à l'approche de la Semaine de la radio de l'UNESCO, du 1er au 5 novembre, nous discutons avec Mirta Lourenço pour en savoir plus sur les efforts continus de l'organisation internationale pour aider à soutenir les stations de radio du monde entier.Cette édition étudie également comment dans un monde post-COVID, avec des déplacements plus limités, la radio peut aider à maintenir la compréhension internationale.