Téléchargez le nouveau numéro de RedTech Magazine

Dans ce numéro de mars-avril 2022 , nous mettons en avant les innovations techniques qui vous aident à vous connecter avec un public continuellement dynamique. Au fil des pages, la manière dont le digital fait de plus en plus partie de notre langage, l'exploration de la radio visuelle automatisée, des échanges d'idées sur la façon d'adapter votre offre pour répondre aux besoins des jeunes auditeurs le le pouvoir du podcasting qui s'exerce sur la jeune génération et quelques bonnes raisons de croire que la radio reste un élément essentiel du futur tableau de bord des véhiculesInformer, connecter et échanger sont des identifiants clés dans l'ADN de RedTech. N'hésitez pas à commenter ce que vous lisez et dites-nous comment vous utilisez l'innovation technologique pour réinventer votre objectif. Une seule adresse : team@redtech.pro