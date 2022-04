Téléchargez le Kit de la Fête de la radio 2022

Cette deuxième édition de la Fête de la radio coïncide avec le Paris Radio Show qui se tiendra également les 2 et 3 juin à la Seine Musicale. Au même moment, la Fête de la radio proposera aussi, au même endroit, son lot de rencontres, d'événements festifs et de conférences. L'ensemble des radios, de toutes les catégories, est d'ailleurs convié à assurer une présence durant ces deux journées et à participer activement aux animations.Pour engager votre radio dans cette fête et dire à vos auditeurs combien la magie de la radio est importante dans leur vie, vous pouvez télécharger librement un kit spécifique (accessible ICI ) destiné à promouvoir l'événement sur votre antenne et sur vos supports (spots TV et radio, visuels, dotations à offrir à vos auditeurs..).