Téléchargez le 179e numéro de La Lettre Pro de la Radio

Cette semaine, L’Hebdo s’invite dans les studios de Sud Radio pour une visite exclusive menée par Patrick Roger, son directeur général. L’occasion d’un entretien stimulant, au cœur de la station, pour dresser un premier bilan plus d’un mois après la rentrée et évoquer les prochains défis éditoriaux et stratégiques du groupe.

Autre rencontre à découvrir : Bertrand Fissot, ancien directeur des programmes d’ICI Lorraine, prend les commandes d’ICI Gironde. Son ambition est claire : renforcer la proximité éditoriale, dynamiser les programmes et conquérir de nouvelles audiences sur un marché bordelais particulièrement concurrentiel.