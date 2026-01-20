La Lettre Pro L’Hebdo 191 : quand la radio s’incarne au micro et sur le terrain

Au sommaire du n°191 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo, un portrait de Sandy Oullion ouvre cette édition. Voix emblématique des matins de Nostalgie, elle incarne depuis plus de vingt ans une matinale exigeante, énergique et spontanée. Son parcours raconte une relation au direct construite dans la durée, nourrie par l’expérience et par une liberté assumée à l’antenne, faisant d’elle l’une des voix féminines les plus identifiées du paysage des radios musicales.
Ce numéro s’intéresse également à celles et ceux qui font la radio loin des studios. Dans la série consacrée aux talents de la publicité locale, La Lettre Pro L’Hebdo part à la rencontre de Cyril Sliman, conseiller en communication chez Radio 8.
Et aussi...
En complément de ces portraits, L’Hebdo propose comme chaque semaine la Playlist de la rédaction, les chiffres clés de la semaine, le Top 5 News des articles les plus lus sur lalettre.pro, ainsi qu’une sélection d’études audio et les verbatims de professionnels du secteur, offrant une lecture transversale de l’actualité radio et audio.
Le numéro 191 de La Lettre Pro de la Radio L'Hebdo est disponible gratuitement en lecture directe.