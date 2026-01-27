La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mardi 27 Janvier 2026 - 07:50

La Lettre Pro L’Hebdo 192 : se détacher du passé pour imaginer le futur


La Lettre Pro de la Radio revient avec un nouveau numéro ancré dans les défis contemporains du média radio. Entre appels à la réinvention, témoignages engagés et analyses sans détour, cette édition met en lumière celles et ceux qui interrogent les certitudes du secteur et proposent d’en renouveler les contours, sans nostalgie ni langue de bois.


La Lettre Pro L’Hebdo 192 : se détacher du passé pour imaginer le futur

"La radio doit oublier les années 80" La formule est signée James Cridland. Celui que l’on surnomme le "radio futurologue" n’épargne pas le secteur : pour lui, la radio ne pourra pas avancer si elle reste figée dans ses modèles passés. Loin d’un simple slogan, son constat se veut stratégique : la radio doit revoir ses fondamentaux, accepter que les codes ont changé, que les usages ont muté, et que l’attachement au "son d’avant" ne suffit plus à garantir l’avenir.
À travers cette prise de position, c’est tout un pan de la réflexion prospective qui se déploie dans cette édition. Elle résonne notamment avec les analyses de Dave Sturgeon, consultant et ancien animateur, qui publie "The Truth About Radio". 


Dans cet ouvrage, il revient sur quarante années d’observation du média, marquées par des évolutions techniques majeures mais aussi par un oubli progressif de certaines vérités fondamentales. Pour Sturgeon, la radio conserve une puissance commerciale et émotionnelle unique, à condition de se recentrer sur ses fonctions premières et de ne pas s’égarer dans des tentatives d’imitation des autres médias.

Un témoignage sur la radio d’aujourd’hui

Autre voix marquante de cette édition : celle d’Émilie Mazoyer. Figure de l’émission "Décibels" sur ICI, elle incarne une génération d’animatrices qui conjugue passion musicale, regard critique sur les inégalités professionnelles et exigence d’antenne. À travers son parcours, elle dresse un tableau sensible de l’évolution du paysage radiophonique français, à hauteur d’ondes. En filigrane, une même conviction : la radio reste un espace vivant, à condition de le faire vibrer avec sincérité et cohérence.

Comme chaque semaine, La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo enrichit cette édition d’un ensemble de contenus pratiques et informatifs. On y retrouve la Playlist de la rédaction, les chiffres clés, le Top 5 des articles les plus lus sur lalettre.pro, et une sélection de verbatims de professionnels de l’audio et de la radio.  Le numéro 192 est accessible gratuitement en lecture directe. Pour un accès total et illimité à l’ensemble des contenus, l’abonnement reste la meilleure option. Chaque semaine, une cinquantaine d’exclusivités sont proposées aux lecteurs.
Le numéro 192 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo est disponible gratuitement en lecture directe ICI. Et pour bénéficier d’un accès total et illimité à l’ensemble des contenus, c’est par : chaque semaine, une cinquantaine d’exclusivités sont proposées sur le site.


Tags : animatrice, Dave Sturgeon, Emilie Mazoyer, James Cridland, La Lettre Pro de la Radio, stratégie



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


