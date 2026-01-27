La Lettre Pro L’Hebdo 192 : se détacher du passé pour imaginer le futur

"La radio doit oublier les années 80" La formule est signée James Cridland. Celui que l’on surnomme le "radio futurologue" n’épargne pas le secteur : pour lui, la radio ne pourra pas avancer si elle reste figée dans ses modèles passés. Loin d’un simple slogan, son constat se veut stratégique : la radio doit revoir ses fondamentaux, accepter que les codes ont changé, que les usages ont muté, et que l’attachement au "son d’avant" ne suffit plus à garantir l’avenir.

À travers cette prise de position, c’est tout un pan de la réflexion prospective qui se déploie dans cette édition. Elle résonne notamment avec les analyses de Dave Sturgeon, consultant et ancien animateur, qui publie "The Truth About Radio".

