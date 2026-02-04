La Lettre Pro L’Hebdo 193 : la vérité sur la radio, sans filtre ni nostalgie

Au sommaire du n°193 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo, Dave Sturgeon, consultant, ancien animateur et fondateur d’agence, rappelle l’essentiel dans "The Truth About Radio". Derrière les modes et les évolutions technologiques, une vérité demeure pour lui : la radio conserve une puissance émotionnelle et commerciale que beaucoup, par oubli ou lassitude, ont cessé d’exploiter pleinement. En quarante ans de carrière, il a vu passer des générations de professionnels et une succession de tendances, mais reste convaincu que ce média, s’il est bien utilisé, reste irremplaçable. Une vision précieuse à l’heure où le secteur se confronte à des bouleversements de fond.