Mercredi 4 Février 2026

La Lettre Pro L’Hebdo 193 : la vérité sur la radio, sans filtre ni nostalgie


Dans ce nouveau numéro, la parole revient à ceux qui observent, questionnent et réinterrogent les fondations de la radio. Alors que les mutations technologiques s’accélèrent et que les repères s’effritent, cette édition éclaire une profession à la recherche de nouveaux équilibres, sans jamais renier sa mission première : créer du lien.


La Lettre Pro L'Hebdo 193 : la vérité sur la radio, sans filtre ni nostalgie

Au sommaire du n°193 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo, Dave Sturgeon, consultant, ancien animateur et fondateur d’agence, rappelle l’essentiel dans "The Truth About Radio". Derrière les modes et les évolutions technologiques, une vérité demeure pour lui : la radio conserve une puissance émotionnelle et commerciale que beaucoup, par oubli ou lassitude, ont cessé d’exploiter pleinement. En quarante ans de carrière, il a vu passer des générations de professionnels et une succession de tendances, mais reste convaincu que ce média, s’il est bien utilisé, reste irremplaçable. Une vision précieuse à l’heure où le secteur se confronte à des bouleversements de fond.

Ces bouleversements, l’enquête SociAudio 2025, menée auprès de 261 professionnels par La Lettre Pro de la Radio, RCS et XPERI, les documente de façon inédite. Plus qu’un simple baromètre, c’est une radiographie d’un secteur qui avance à deux vitesses. Si la passion reste intacte, l’IA, le DAB+ et les tensions économiques dessinent une profession fragmentée, où les logiques industrielles croisent des engagements plus associatifs ou indépendants. Le rapport confirme une profession en recomposition permanente, où les convictions résistent aux pressions et où l’innovation s’impose, parfois dans l’urgence.


Et aussi...

En complément, L’Hebdo propose la Playlist de la rédaction, les chiffres clés de la semaine, le Top 5 News des articles les plus lus sur lalettre.pro, ainsi qu’une sélection d’études audio et les verbatims de professionnels du secteur.
Le numéro 193 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo est disponible gratuitement en lecture directe ICI.
Et pour bénéficier d’un accès total et illimité à nos contenus, c’est par : chaque semaine, une cinquantaine d’exclusivités sont proposées sur le site.



