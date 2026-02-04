La Lettre Pro L’Hebdo 193 : la vérité sur la radio, sans filtre ni nostalgie

-
Au Paris Radio Show, l'Arcom défend l'accès de la radio dans les voitures connectées
-
Au Paris Radio Show, Philippe Chapot invite à sortir du déni pour sauver la valeur de la radio
-
Le Paris Radio Show ouvre ses portes sous le signe de l’IA et des usages audio
-
FIP, Nova, Néo : des radios de caractère en débat public au Paris Radio Show
Ces bouleversements, l’enquête SociAudio 2025, menée auprès de 261 professionnels par La Lettre Pro de la Radio, RCS et XPERI, les documente de façon inédite. Plus qu’un simple baromètre, c’est une radiographie d’un secteur qui avance à deux vitesses. Si la passion reste intacte, l’IA, le DAB+ et les tensions économiques dessinent une profession fragmentée, où les logiques industrielles croisent des engagements plus associatifs ou indépendants. Le rapport confirme une profession en recomposition permanente, où les convictions résistent aux pressions et où l’innovation s’impose, parfois dans l’urgence.
