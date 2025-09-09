La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mardi 9 Septembre 2025 - 07:05

Téléchargez le 174e numéro de La Lettre Pro de la Radio


La Lettre Pro de la Radio entame sa 15e saison avec plusieurs évolutions éditoriales et numériques. La principale concerne le magazine, qui passe d’une parution mensuelle à une version hebdomadaire, désormais baptisée La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo. Tous les contenus sont concentrés sur le site lalettre.pro, véritable point d’entrée de cette nouvelle formule.


Chaque mardi, à partir de ce 9 septembre, les professionnels recevront gratuitement dans leur boîte mail un condensé de l’actualité radio, podcast et audio digital. Disponible uniquement en version numérique, cet hebdomadaire mettra également à l’honneur chaque semaine deux personnalités du secteur. Pour le recevoir, il suffit de s’inscrire en ligne. Les articles complets, réservés aux abonnés, seront publiés dans leur intégralité sur le site lalettre.pro.

Depuis le 1er septembre, le site a évolué pour proposer des contenus désormais 100% exclusifs, dont 70% accessibles uniquement sur abonnement, fixé à 29,90 € par mois. Cet abonnement inclut : l’accès à l’intégralité des articles premium et aux archives, la réception de la newsletter quotidienne Ne partez pas encore, la lecture en ligne des articles hebdomadaires et le dépôt gratuit et illimité d’offres d’emploi (valeur 88 € par annonce). L’abonnement est individuel et lié à une adresse e-mail professionnelle, avec une option complémentaire à 5 € par mois et par utilisateur pour les structures souhaitant élargir l’accès à plusieurs collaborateurs.
Pour soutenir notre travail et choisir la bonne formule, c'est ICI.

Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


