Téléchargez le 135e numéro de La Lettre Pro de la Radio

La fin de saison dernière a été des plus souriantes pour les équipes de Top Music, avec un record d’audience digital pulvérisé au mois de juin. Près de 479 200 écoutes actives et une deuxième place en durée d’écoute au niveau national au classement de l’ACPM nourrissent les ambitions et renforcent les convictions à l’orée de cette nouvelle saison.Voilà quelques années que ce média propose une grande variété de contenus. 2020, marquée par la crise sanitaire, donne un élan notoire au podcast, s’invitant par divers vecteurs dans les foyers et dans les cœurs des auditeurs. Qu’avons-nous aimé, qu’avons-nous écouté, laissé de côté ou carrément boudé ? Faisons un point…Depuis plus d’une décennie, Saooti permet aux entreprises, aux médias mais aussi aux institutions de donner de la voix. Du podcast au direct en passant par la multidiffusion et la monétisation, le spécialiste de l’audio B to B les guide, pas à pas, vers une communication digitale chaleureuse et efficace.