Téléchargez le 134e numéro de La Lettre Pro de la Radio

La première fois de Virginie Guilhaume

Après une carrière d’une dizaine d’années à la télévision (France 2 et M6) et plusieurs expériences de comédie au théâtre, Virginie Guilhaume arrive à la radio. Aux côtés d’Éric Jean-Jean, le couteau suisse de RTL, elle s’essaiera à l’animation du Grand Quizz de l’été, tout au long du mois d’août.



L’ACPM dresse son bilan 2020-2021

L’ACPM dresse son bilan de l'audience digitale radio et podcast pour la période septembre 2020 à juin 2021. Période soumise une nouvelle fois à de fortes perturbations et dont le monde du digital a, une fois encore, profité pour progresser dans les usages. Une bascule semble, cette fois-ci, avoir été opérée vers une digitalisation des usages et comportements. Et si le monde d’après de l’audio était déjà là ?

Radioplayer, l'expérience radio simplifiée

Radioplayer demeure symbolique d’une logique nouvelle dans le monde de la radio hexagonale. Traditionnellement, les stations n’avaient pas l’habitude de collaborer de façon conjointe, ce qui rend d’autant plus remarquable la mise en place de la première plateforme d’écoute officielle et gratuite de radio digitale en France. Trois mois après son lancement, l’application compte plus de 130 000 téléchargements, de quoi nourrir les ambitions d’un service taillé pour répondre aux besoins d'auditeurs fidèles, curieux et nomades.



Les jeunes talents de la musique ont leur "Loft"

Du lundi au jeudi de 20h à 21h sur Sud Radio, les portes du Loft Music s'ouvrent depuis six ans aux artistes confirmés, mais aussi aux jeunes talents. Un ovni sur une antenne dominée par le talk et le "parler vrai", piloté depuis six ans avec enthousiasme par le musicien et chanteur Yvan Cujious.



Christophe Cessieux, l'aficionado du vélo

Il est reparti pour un Tour : Christophe Cessieux pilote durant toute la durée de la Grande Boucle l'Intégrale Tour, de 14h à 18h sur RMC. En compagnie de sa bande de journalistes, reporters et consultants, il commente avec plaisir son épreuve préférée, avant de se plonger dans les Jeux olympiques.

Les Indés Radios repartent pour un… Big Tour

Du 16 juillet au 20 août, la deuxième édition du "Big Tour" sillonnera 24 villes du littoral, en partenariat avec Les Indés Radios. Tout au long du parcours, 15 d'entre elles accompagneront la BPI, initiateur de l'évènement, dont le but est de mettre en lumière les initiatives économiques locales.



Les salaires à la radio, le sujet qui fâche

Animateurs et journalistes sont multitâches. Après la voix dans le micro, il y a le multimédia, animer les réseaux sociaux, créer des vidéos accrocheuses et gérer le montage des images. Et puis, il y a les podcasts. Chroniques et interviews ne sont plus faites que pour l’antenne. On les trouve...



Fabienne Tercaefs, de Paris au Québec

Elle a incarné l’information dans le morning de RTL2 pendant presque 20 ans. En 2018, Fabienne Tercaefs s’est envolée, en famille, pour le Québec. À Rivière-du-Loup, elle a élu domicile. Depuis un peu plus d’un mois, la journaliste a rejoint Radio Canada.

Le SwissRadioDay est de retour en présentiel !

Après une édition 2020 "online", le SwissRadioDay 2021, organisé par RadioEvents GmbH, accueillera animateurs, producteurs, décideurs et passionnés de radio le 26 août à Zurich. Près de 400 visiteurs sont attendus au cours d'une journée tournée vers l'innovation et les rendez-vous professionnelles.



Les podcasts anglés d’Engle

Engle, studio international de création et de production de podcasts, possède déjà à son catalogue de nombreuses créations originales multilingues très différentes les unes des autres. Cet entretien croisé entre Jérôme Alquier et François Cusset nous plonge dans l’essence même de cette jeune société qui se démarque des autres par une qualité de production, un souci du détail et des projets "en phase" et "hors phase" avec le marché. Alors si vous ne saviez pas, maintenant vous allez savoir.



HyperLab #11 : l’agrément des auditeurs aux nouveautés musicales

Les nouveautés et les récurrents qui affichent au maximum 4 semaines de diffusion en radio et plus de 50 diffusions hebdo dans la semaine du 28 mai au 3 juin 2021. 29 titres sélectionnés depuis les panels thématiques Top 60 de Yacast (Dance, Groove, Pop-Rock, Rap et Variété). Une enquête HyperWorld...

Slate Audio guide vos oreilles

Un peu plus de trois mois après sa mise en ligne, le système de curation de podcasts “Slate Audio” rencontre déjà son public. Son offre iconoclaste non basée sur des algorithmes permet de construire un projet qui ne ressemble à aucun autre, dans lequel tous les acteurs, petits comme gros, ont leur place. Un positionnement singulier qui porte ses fruits et permet à la toute jeune plateforme de conclure un premier accord avec Arte Radio en ce début juillet.



Coralie Meissner : expertise et créativité

En 2021, La Lettre Pro vous propose chaque mois le portrait d’un(e) commercial(e) radio particulièrement performant(e). Il s’agit de mettre en lumière celles et ceux qui travaillent sur le terrain, confrontés de plein fouet au quotidien de la crise. Ces acteurs essentiels à l’économie du média ont réussi à surmonter les difficultés, les annulations et reports en réalisant une performance commerciale remarquable.

