Téléchargez le 117e numéro de La Lettre Pro de la Radio

Le poids de l'ARRA

Avec 92 radios de catégorie A autorisées sur son territoire, la région Occitanie affiche l’un des plus forts taux d’associatives en France. Née de la fusion d’anciennes fédérations, l’Assemblée Régionale des Radios Associatives Occitanie, Pyrénées, Méditerranée regroupe 80 de ces radios. Un vivier de 200 salariés et 3 000 bénévoles, au service de la communication sociale de proximité, fer de lance des radios qui s’estiment oubliées des sélections du DAB+.



100% : à fond sur le numérique

Forte de 164 000 auditeurs quotidiens, 100% célèbre son 20e anniversaire le 3 juillet 2020. Depuis un an, la station diffuse ses programmes en FM à Toulouse. Elle poursuit son développement en DAB+ avec une stratégie bien définie : gagner des allotissements étendus pour offrir un nouveau programme axé seniors, et consolider sa proximité avec les auditeurs par le biais d’allotissements locaux.



RTL Belgium : collaboration historique avec les logiciels OPNS

RTL Belgium, avec Bel RTL et Radio Contact, diffuse à partir de 4 studios des programmes généralistes et musicaux destinés aux auditeurs francophones belges. Respectivement 4e et 2e meilleures audiences en Belgique francophone, Bel RTL et Contact entretiennent une relation de confiance historique avec la société belge OPNS (Open Products, Networks and Software) dont les logiciels innovants et polyvalents s’adaptent à l’évolution du radiodiffuseur. Les revenus de RTL Belgium proviennent entièrement de la publicité gérée par sa régie publicitaire IP Belgium, qui compte aussi des clients extérieurs comme Nostalgie ou Fun Radio.