Téléchargez le 116e numéro de La Lettre Pro de la Radio

space Group et ses webradios offrent la transition digitale

Radio Espace, Virage Radio, Générations, RVA, ODS, La Radio Plus, Alpes 1, M Radio et Jazz Radio forment une armée combative de médias locaux et nationaux pour cette entreprise créée et dirigée à Lyon de main de maître par Christophe Mahé. Aujourd’hui, Espace Group évolue grâce au digital. Une mutation logique qui passe par du cross média, un studio vidéo natif pour du contenu éditorial digital. Le podcast natif va aussi arriver avec du contenu local et des influenceurs.



Les Indés Radios accélèrent sur le digital

Présent à la fois sur les supports multimédias, via son application et les applications des 131 radios qui le composent, le groupement des Indés Radios poursuit son développement sur le digital en renforçant sa présence sur les nouveaux supports d’écoute comme les enceintes connectées, en créant de nouveaux usages d’écoute sur son application, et en développant la commercialisation des différentes radios en ligne.