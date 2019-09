Téléchargez le 114e numéro de La Lettre Pro de la Radio

Jusqu’à juin dernier, Francis Zégut officiait du lundi au jeudi sur RTL2 avec Pop Rock Station. Mais à partir de cette rentrée, c’est le dimanche soir qu’il prend ses quartiers, toujours sur RTL2, entre 22h et minuit. Celui qui nous "caresse les cages à miel" avec sa musique, comme il aime le répéter, a choisi de réduire le volume, mais continue à déborder de projets variés.Après deux années entre parenthèses et son départ de la matinale d'Europe 1, Thomas Sotto a fait son grand retour à la radio en reprenant l'une des tranches les plus exposées : RTL Soir et en succédant à l'emblématique Marc-Olivier Fogiel parti diriger BFMTV. Thomas Sotto et la radio, c'est surtout une histoire d'amour qui dure depuis 25 ans.Tous les trois mois, les audiences radio sont dévoilées. Ces audiences, qui font généralement beaucoup parler, permettent aux radios de mesurer leur audience à l'échelle nationale. Mais des résultats beaucoup moins médiatisés et davantage spécifiques sont mis à la disposition des radios, et ce, avec l’étude "Médialocales". Comment fonctionne-telle ? Quel est son objectif ?