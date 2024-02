TechFocus par RedTech Rédigé par Marguerite Clark le Dimanche 4 Février 2024 à 23:45 | modifié le Dimanche 4 Février 2024 à 23:45



SUPER HI-FI UTILISE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE POUR DES PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES INSTANTANÉES Super Hi-Fi a récemment lancé Weathercaster, qui est le seul service météorologique alimenté par l'IA pour la radio, avec une synchronisation parfaite et une production entièrement automatisée. Il génère automatiquement des bulletins météorologiques localisés en temps réel, basés sur des sources gouvernementales officielles, et crée des lectures naturelles aussi souvent que vous le souhaitez en utilisant vos propres voix personnalisées. Weathercaster aide ses clients à améliorer la monétisation en s'intégrant aux systèmes de trafic pour créer des lectures de parrainage personnalisées et traçables, de sorte que les auditeurs restent informés et engagés tout en vendant chaque jour davantage d'espaces publicitaires de qualité. Une fois que les parrainages et les relevés météorologiques sont générés, Weathercaster ajoute des lits beds musicaux de qualité supérieure au volume approprié, incorpore des identifiants de station personnalisés et produit automatiquement le segment dans des blocs de temps précis de 15, 30 ou 60 secondes en utilisant la technologie Magic Stitch brevetée de Super Hi-Fi. Il peut même enchaîner avec les jingles personnalisés d'une station et rester à l'heure. Weathercaster est conçu pour s'intégrer en douceur dans n'importe quel flux de travail numérique ou système d'automatisation radio. Il est commercialisé et vendu exclusivement par Westwood One.



Infos : www.superhifi.com Inscrivez-vous gratuitement ou entrez votre login et mot de passe Vous pouvez lire les https://www.lalettre.pro/Mentions-legales-RGPD_a14039.html avant de continuer. Déjà inscrit ? TechFocus par RedTech Rédigé le Dimanche 4 Février 2024