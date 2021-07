Targetspot ajoute l'inventaire audio digital de Radio Marca

Alors que l’Euro de football bat son plein et que la sélection espagnole y fait bonne figure, Targetspot annonce la commercialisation de l'inventaire digital de Radio Marca consacrée aux sports tant en streaming qu’en podcast. Radio Marca est la seule chaîne de radio nationale espagnole qui se consacre exclusivement aux sports. Ses auditeurs ne sont pas seulement des amateurs de sport, mais également des individus à la recherche d'un mode de vie plus sain.La station totalise 1 844 000 utilisateurs uniques par mois sur son site, 1 611 000 internautes uniques mensuels avec un temps d’écoute supérieur à une minute, et les téléchargements des podcasts s'élèvent à plus de 400 000 par mois.