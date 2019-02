Talkers réinvente la radio parlée pour en faire un réseau social

L’application Talkers, disponible sur iPhone, Android et web propose à chacun d’écouter à tout moment des podcasts, dans un flow adapté à ses goûts, mais aussi de créer ses propres podcast en s’enregistrant et en les diffusant. La dimension sociale de Talkers se veut unique : en plus d’en écouter et d’en créer, l’application permet de découvrir, partager, liker et commenter les podcasts, entre amis. Talkers devient ainsi le premier réseau social de la parole. "C’est comme une évidence : l’avenir des émissions radio est de passer du poste de radio… au réseau social de la parole" souligne Jean-Baptiste Penent.