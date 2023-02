TDF remporte la couverture mobile 5G de la ligne 18 du métro Grand Paris Express

Les usagers pourront profiter d’une très bonne qualité de connectivité "voix" pour passer des appels téléphoniques et "data" pour naviguer sur internet ou consulter des vidéos. Longue de 35 km dont 21 km en souterrain, la ligne desservira dix gares, de l’Aéroport d'Orly à Versailles Chantiers, en 30 minutes seulement. Ce métro très attendu transportera les voyageurs notamment vers les gares très empruntées de Massy-Palaiseau, l’aéroport d’Orly et le pôle de recherche scientifique et universitaire du plateau de Saclay et de St Quentin en Yvelines. La ligne 18 sera mise en service en plusieurs phases : Massy-Palaiseau vers CEA Saint-Aubin (2026), Massy-Palaiseau vers l'aéroport d’Orly (2027) et CEA Saint-Aubin vers Versailles Chantiers (2030).