TDF réalise des travaux sur ses installations de la Tour Eiffel

Une trentaine de programmes de radios publiques, privées ou associatives, et une quarantaine de chaînes de la TNT (gratuites et payantes) sont ainsi diffusés par TDF depuis la tour Eiffel. Une quinzaine de techniciens de TDF seront mobilisés au cours de ces deux nuits. Le temps sera compté pour mener les différentes opérations de maintenance, impossibles à réaliser de jour pour des raisons de continuité de service et de sécurité.

Les techniciens inspecteront les antennes TNT et FM en montant au sommet de la Tour, à 324 mètres d’altitude. Ils réaliseront des vérifications techniques et des inspections visuelles. Par ailleurs, des essais d’énergie et des vérifications de la chaîne technique des émetteurs TNT et FM seront également réalisés.