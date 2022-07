TDF réalise des travaux de maintenance sur la Tour Eiffel

Plus de vingt techniciens de TDF et intervenants seront mobilisés au cours de ces nuits de travaux. Le temps sera compté pour mener à bien les différentes opérations de maintenance, impossibles à réaliser de jour pour des raisons de continuité de service et de sécurité. Les techniciens inspecteront les antennes TNT et FM en montant au sommet de la tour, à plus de 300 mètres d’altitude. Ils réaliseront des vérifications techniques, des inspections visuelles, des mesures et, le cas échéant, des remplacements d’équipements.

Dans le cadre de la campagne de peinture du monument qui se déroule actuellement et en harmonie avec la nouvelle antenne DAB+ installée en mars, TDF procédera à la mise en peinture des antennes TNT à la couleur "brun tour Eiffel" Des essais d’arrêt d’urgence et des tests d’énergie seront également réalisés.