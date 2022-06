TDF met en service des nouveaux multiplex

Depuis le coup d’envoi du DAB+ en 2014, TDF a déployé plus de 60 émetteurs de diffusion et diffuse ainsi une centaine de programmes en DAB+ sur de grandes villes telles que Paris, Marseille, Bordeaux, Lille, Nice, Toulon, Avignon et Annecy. Les habitants des zones desservies peuvent ainsi bénéficier d’un son de haute qualité, d’une meilleure continuité d’écoute en mobilité et de l’arrivée de nouvelles radios. À l’occasion de la Fête de la Radio et du Paris Radio Show 2022, TDF lance son expérimentation de diffusion d’un programme DAB+ depuis la tour Eiffel. L'entreprise a réalisé en mars dernier, une opération technique au sommet de la tour Eiffel, pour y installer, par héliportage, une antenne DAB+. Conçue par les experts de TDF, cette nouvelle antenne dédiée à la diffusion de la radio numérique terrestre permettra de couvrir, de façon optimale, les 12 millions de Franciliens.