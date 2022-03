TDF installe une nouvelle antenne sur la Tour Eiffel

"Depuis plus de quarante ans, le groupe TDF met son savoir-faire industriel et son expertise au service de la diffusion de la radio en France. Cette opération technique inédite, réalisée sur un site aussi exceptionnel que la tour Eiffel, est une immense fierté pour l’ensemble de l’entreprise. Elle a nécessité plus d’un an de préparation, en étroite collaboration avec la Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE). La tour Eiffel est désormais prête à accueillir la diffusion de la radio numérique terrestre (DAB+) pour rendre son écoute aussi accessible que la radio FM ou la TNT pour les Franciliens" a expliqué ce matin Olivier Huart, Président-Directeur Général du groupe TDF.