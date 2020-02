TDF inaugure 4 nouveaux sites de télécommunications en Guyane

La RN1 assure la liaison entre les communes de Saint Laurent-du-Maroni et de Cayenne reliant ainsi la région d’Ouest en Est. Cette zone blanche ne permettait notamment pas d’appeler les secours en cas d’accidents. Grâce à l’installation des nouveaux sites TDF, la couverture mobile est désormais opérationnelle et participe à la sécurité routière des guyanais. Impliqué au quotidien et depuis de nombreuses années, TDF cherche à diminuer ses consommations d’énergie. Le site de Carrière en est une belle illustration : alimenté par un nouveau système nommé "e-power", le rayonnement solaire est transformé en électricité et alimente le site en énergie renouvelable.