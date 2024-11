Sylvain Delfau élu président du Syndicat National des Radios Libres

Élu à Louviers, ville de Pierre Mendès France, Sylvain Delfau s’inscrit dans une vision qui rappelle les mots de l’homme politique : "Il n’y a pas de démocratie sans participation continuelle des citoyens". Cette citation illustre le rôle des radios associatives, radios de l’économie sociale et solidaire.

Sylvain Delfau entend renforcer leur représentativité auprès des instances régulatrices comme l'Arcom, tout en consolidant leur rôle face aux défis posés par les géants du numérique. Il s'engage également à travailler pour le développement des aides et dotations publiques, notamment via le FSER, tout en accompagnant une transition équilibrée entre FM et DAB+, afin de préserver le spectre hertzien, essentiel au pluralisme des médias et à l’expression des territoires.