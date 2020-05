Sybel part en campagne sur M6

Depuis le 6 mai et jusqu’au 20 mai, Sybel dévoilera la richesse de son offre à travers une campagne publicité sur M6 et ses chaines TNT (W9, 6ter et Gulli) qui a pour objectif d’augmenter sa notoriété sur la cible des 25-49 ans et FRDA avec enfants. Par ailleurs, du 7 au 12 mai, Sybel propose un abonnement d’un an à un tarif préférentiel en partenariat avec Veepee qui se positionne comme le leader des ventes privées en Europe.

"À travers ces deux dispositifs, Sybel continue sa montée en puissance et prouve encore une fois son objectif à devenir le référent dans son secteur du livre audio nouvelle génération pour tous et pour tous les genres" explique l'entreprise.