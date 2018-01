Swigg organise un concert privé

Les plus grands artistes Hip Hop R’n’B seront sur la scène du Cabaret Sauvage pour Swigg ce 25 janvier prochain. Parmi eux Maître Gims, Dadju, Alonzo et le groupe BMYE. Seront aussi présents YL, qui faisait partie des rappeurs à suivre en 2017 et Rémy, rappeur français, pressenti pour être la révélation musicale de 2018.

Cet événement inédit et gratuit, proposé par la radio Swigg aura lieu jeudi 25 janvier prochain, au Cabaret Sauvage à Paris. Pour gagner des places et assister au concert, il suffit d’écouter Swigg sur 97.8.