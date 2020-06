Sweet FM parie sur "Sans Prétention" et veut en faire le tube de l'été

LLPR – Est-on sur la même courbe que pour le groupe corrézien Trois Cafés Gourmands ?

WT - En tous cas on leur souhaite le même succès ! La décentralisation existe aussi en musique et on voit de plus en plus de groupes ou d'artistes surgir des territoire ruraux, et c'est tant mieux ! C'est d'autant plus le cas durant cette période post-confinement, les gens ont besoin de se changer les idées, de mettre du positif dans leur existence, les musiques festives ont donc le vent en poupe. Une chose est sûre, le buzz localement a été immédiat. Le clip frôle les 120 000 vues en quelques semaines seulement et nous avons de nombreux retours d'auditeurs. À l'image de ce que nous faisons avec Sans Prétention, nos amis de Flash FM à Limoges jouaient à forte rotation les Trois Cafés Gourmands bien avant qu'ils aient une quelconque notoriété nationale. Ils ont fait le job avant les autres et le succès du groupe leur a donné raison !