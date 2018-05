Sweet FM organise deux castings The Voice

Plus d'une centaine de candidatures ont déjà été reçues, "toutes très différentes mais avec un talent indéniable. Certains se surpasseront, certains cèderont au stress mais tous se souviendront de cette fabuleuse expérience un certain nombre d’années. Le prochain gagnant du télé-crochet le plus suivi de France se trouve peut-être parmi les inscrits" explique Sweet FM. Soulignons que la Loir-et-Chérienne Camille Esteban avait pu accéder à l'émission en participant au casting manceau de Sweet FM. C'est également le cas des Sarthois Kelly Gautier et Enzo Hulin.