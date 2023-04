Sweet FM consolide son extension €

La holding Sweet Médias SAS, qui a pour président Wilfrid Tocqueville, regroupe Sweet FM, qui existe depuis 2004, avec son siège et son studio principal au Mans, et ForEver, basée à Bordeaux. Deux enseignes distinctes aux formats musicaux différents : Sweet FM, radio généraliste grand public, cible un public jeune adulte et adulte avec des tubes actuels et des titres des 20 dernières années, alors que ForEver vise un public plus adulte, avec de la musique des années 1990/2000. Seul leur traitement de l’information locale est assez similaire, malgré des ancrages locaux différents et des programmes spécifiques.