Suisse : une journée pour tout apprendre du podcast

"Trouver la bonne histoire", "Prendre son matériel en main", "Tester la prise de son" ou encore "Monter son épisode"... Voilà les thèmes qui seront abordés lors de cet atelier qui aura lieu le samedi 7 mars prochain à Genève en Suisse. Organisé par l'association " Reportage ", il s'adresse à toutes celles et ceux qui veulent se lancer dans le podcast. "De l'idée à la diffusion", cette atelier proposera donc un large panorama de solutions pour réussir son arrivée sur le marché du podcast. Les ateliers seront notamment animés par Laure Gabus, journaliste et créatrice de La 4e dimension et Gabriel Fadavi, ingénieur audiovisuel et formateur.Inscriptions jusqu'au 24 février : contact@reportage.ch