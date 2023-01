Suisse : nouveaux appels à candidatures pour les radios Rédigé par Brulhatour le Mardi 31 Janvier 2023 à 07:30 | modifié le Mardi 31 Janvier 2023 à 07:30





Dans les régions de montagne et les régions périphériques, les zones de desserte actuelles des radios locales au bénéfice d'une concession assortie d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance n'ont pratiquement pas été modifiées. Par contre, elles ont été réaménagées dans les régions de l'Arc jurassien, du Jura bernois et de Biel/Bienne. Le 16 septembre 2022, le Conseil fédéral avait défini les zones de desserte pour le service public régional (lire ICI ). Les milieux intéressés ont pu auparavant se prononcer dans le cadre d'une consultation.