Suisse : les radios sur la plateforme Swiss Radioplayer

Comme annoncé en mai dernier, l'Association suisse des radios privées (ASRP), l'Unikom et les Radios Régionales Romandes (RRR), conjointement avec la SSR, ont lancé aujourd'hui un Swiss Radioplayer commun. Les trois associations ASRP, Unikom et RRR, conjointement avec la SSR, annonçaient le 2 mai dernier le lancement prochain d'un Swiss Radioplayer commun. Cette solution de branche, présentée ce jour au public dans le cadre du Swiss Radio Day à Zurich, est désormais opérationnelle. Le projet, sous la direction de Roland Baumgartner (ANROB Consulting GmbH), a été réalisé au cours des trois derniers mois. La plate-forme réunit déjà plus de 130 programmes radio suisses, accessibles partout et en tout temps via le player web ou via l'app Radioplayer pour smartphone – moyennant la meilleure qualité sonore qui soit.