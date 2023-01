Suisse : les radios régionales engagées pour "Cœur à Cœur"

Dans le cadre de l’opération Cœur à Cœur , des milliers de personnes ont fait un don, pour un montant total de 1 718 983 CHF. La solidarité des Romandes et des Romands est d’autant plus exemplaire que cette fin d’année a été difficile pour beaucoup de familles. L’édition 2022 de Cœur à Cœur aura été particulièrement riche avec une multitude d’actions proposées comme la mise en place d'une émission itinérante avec Tania Chytil, Philippe Martin et Jonas Schneiter qui ont traversé toute la Suisse romande entre du 17 et 23 décembre.Par ailleurs, une grande fresque numérique, composée 5 076 photos envoyées par les Romandes et les Romands pour exprimer leur soutien à Cœur à Cœur a été projetée sur la façade de la bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel.