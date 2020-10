Suisse : les comptes Twitter de l'OFCOM suspendus

Pour communiquer sur Twitter, l'OFCOM utilise quatre comptes : bakomCH pour les informations en allemand, ofcomCH pour le français, ufcomCH pour l'italien et ofcomCHen pour l'anglais. L'office n'a toutefois plus accès à ses fils depuis le 28 septembre 2020. Twitter a en effet suspendu ses comptes, sans avertir ni fournir aucune explication.

L'OFCOM met tout en œuvre pour rétablir la situation, mais Twitter n'a pour l'heure pas réagi à ses interventions. L'office regrette cette situation indépendante de sa volonté et s'en excuse auprès de ses abonnés. Il continue à publier ses informations sur son site internet ou par voie de communiqué de presse.