Suisse : la radio demeure un média influent

Les résultats de l'année 2018 montrent que la télévision reste la plus influente sur la formation de l'opinion en Suisse, suivie par la radio, la presse imprimée, les médias en ligne et les médias sociaux. Cette domination est particulièrement prononcée en Suisse romande et en Suisse italienne, où le pouvoir d'opinion de la TV est beaucoup plus important que celui de la radio et la presse. Même si en Suisse alémanique la télévision est également le principal média d'influence, la radio et la presse y jouent toutefois un rôle plus marqué qu'en Suisse latine. Les offres en ligne se trouvent en queue de peloton dans les trois régions du pays.