Suisse : la RTS parie sur les enceintes connectées

Dans le sillage de cette technologie d’avant-garde, la RTS imagine de nouvelles propositions pour son public : les enceintes connectées de Google (Home) -et bientôt celles d’Amazon (Echo)- en font partie. Elles viennent de s’emparer du marché suisse et ont été conçues pour faciliter la vie, gagner du temps. Plus besoin d’écrans. Avec elles, on interagit vocalement avec le web et ses services. L’assistant comprend (de mieux en mieux) les questions qu’on lui pose à voix haute et répond en puisant l’information sur le web ou via des applications dédiées (les skills). Cette révolution numérique, déjà très dynamique, indique que, d’ici fin 2020, 75% des ménages américains seront équipés d’enceintes intelligentes et que la moitié des recherches Google se feront par la voix.