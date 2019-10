Suisse : la RTS opte pour "un gel momentané des embauches"

"Les mesures d’économies entreprises en 2019 concernaient principalement les secteurs hors du programme" a rappelé le directeur de la RTS Pascal Crittin. "Cette fois, en revanche, il n'est plus possible d'éviter de toucher à l'offre, mais nous allons le faire en impactant le moins possible le public et en supprimant un minimum de postes de travail". En radio, la chronique "Futur antérieur" ainsi que "Le 5h-6h30 "de La Première disparaîtront des ondes. Pour compenser cette réduction, "La Matinale" commencera à 6h au lieu de 6h30. "Les économies devraient être possibles en limitant au maximum les licenciements, grâce aux fluctuations naturelles et aux retraites. Elles doivent en outre permettre à la RTS de s’adapter en continu à la digitalisation de la société".





Ces mesures, après validation par le Conseil d’administration de la SSR en décembre, seront mises en oeuvre à partir de janvier 2020.