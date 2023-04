Suisse : l'IA à l'antenne de Couleur 3

Le public de la chaîne de la RTS a été informé de la démarche toutes les vingt minutes par une voix, clonée elle aussi. Les auditrices et auditeurs ont été invités à donner leurs impressions via une ligne WhatsApp. Les messages, textes ou audio, seront diffusés ce vendredi sur Couleur 3, afin d’ouvrir la discussion. Plusieurs centaines de messages du public sont parvenues dans la matinée. Quelques exemples : "C’est bluffant, ce qu’on arrive à faire avec cet outil", "Je me fais parfois avoir, mais il y a quelque chose de bizarre et les blagues sont plates", "Définitivement, ça ne remplace pas l’humain", et aussi "Rendez-nous nos humains". Cette journée expérimentale de Couleur 3 a été conçue pour explorer les forces et faiblesses de l’intelligence artificielle, afin de mieux l’appréhender à l’avenir.