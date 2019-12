Sud Radio nouveau partenaire du Trophée Andros

Sud Radio va faire vivre ce grand événement sur son antenne et dès ce Week-end à Val-Thorens pour la première date avec de nombreux rendez-vous. Les auditeurs retrouveront les virtuoses de la glisse dans "Le Grand Matin Sud Radio Week-End" avec Laurence Garcia, "Ça Roule" avec Pierre Chasseray et Laurence Peraud et dans "Sud Radio Rugby" avec François Trillo. La station délocalisera ses studios pour "Le Grand Matin Sud Radio" avec Cécile de Ménibus et Patrick Roger en Andorre et "Les Vraies Voix du sport" avec Philippe David et "Le Grand matin Sud Radio Week-End" à Isola 2000.

Cette saison, la 31e édition du e-Trophée Andros aura lieu à Val-Thorens (ces 7 et 8 décembre), en Andorre (les 20 et 21 décembre), à Isola 2000 (les 10 et 11 janvier), à Serre Chevalier (les 18 et 19 janvier), à Lans-en-Vercos (les 24 et 25 janvier) puis à Super Besse (le 1er février).