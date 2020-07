Sud Radio : l'audience numérique en hausse

Cet été, Sud Radio veut toujours être toujours au plus près des auditeurs, avec des rendez-vous forts autours de sa promesse "Sud Radio Parlons Vrai". La semaine dernière, Sud Radio était en direct de Foix, Carcassonne, La Grande-Motte, Leucate, Argelès-sur-Mer pour "Sud Radio Midi", puis Lyon avec Vincent Ferniot entre 10h et midi pour "Les Routes de l'été".

Cette semaine, Christine Bouillot sera toujours proposera une délocalisation de "Sud Radio Midi" jusqu'à 13h. Ce lundi, elle est à Hendaye au Pays Basque, mardi à Sabres dans Les Landes, mercredi à Jurançon, jeudi au Pic du Midi et ce vendredi depuis Toulouse.