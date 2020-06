Sud Radio célèbre la musique en direct de Toulouse

Une Fête de la musique possible grâce à l’initiative et la détermination des acteurs artistiques. En effet, l’initiative revient à 4 acteurs du secteur artistique et audiovisuel local (Quai des étoiles, Concept Group, Master Films et SED) qui ont voulu marquer cette Fête de la musique par un événement "de retour à la normale progressif, mais certain". C’est aussi l’occasion de montrer la solidarité avec ce secteur durement touché par la crise de ces derniers mois. Yvan Cujious producteur et animateur de l"émission Loft Music sera aux commandes de la soirée en tant que maitre de cérémonie mais aussi en tant qu’artiste et interprétera deux titres en live. Ce Loft Music sera en direct et en live depuis le "Grand Set" à Toulouse qui accueillera également des artistes en émergence que Loft Music soutient au quotidien.