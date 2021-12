Studio Minuit fête ses 15 millions d’auditeurs

John Mac, producteur, est désormais seul actionnaire de Studio Minuit. Le studio fédère avec lui une quarantaine de talents, auteurs, journalistes, comédiens, monteurs, compositeurs ou encore ingénieurs du son pour produire des podcasts natifs originaux. Une soixantaine de nouveaux épisodes en français et en anglais sont disponibles chaque semaine via Acast , Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, et toutes les applications de podcasts.