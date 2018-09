Studio Ecole de France : c'est bientôt la rentrée

De son côté, la formation de journaliste s’effectue désormais en 3 ans avec un diplôme de niveau II (Licence), lui aussi inscrit au RNCP. L’occasion pour la filière journalisme de mettre en place une 3ème année dédiée à l’univers de la télévision afin de répondre aux besoins croissants des nombreux partenaires médias de l’établissement : production, reportages en extérieur, émissions et interventions sur plateau télé, montage vidéo, formation au métier de JRIM (Journaliste Reporter d’Images Monteur), etc etc. Le Studec travaille par ailleurs sur l’obtention d’un futur diplôme de niveau Licence pour les technicien(nes)-réalisateurs(trices) afin d’apporter ces compétences télé, toujours dans l’objectif de répondre aux besoins de plus en plus forts de ses partenaires.