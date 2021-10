StereoChic : "la radio des Français dans le monde"

En plus d’un nouvel habillage chanté, l’antenne accueille, chaque heure à H+30, une capsule courte "StereoChic REPLAY" qui propose un extrait d’interview, à écouter in extenso sur le site ou sur les plateformes de podcasts. L’émission "Les Français parlent aux Français" (en direct chaque jour à midi et en rediffusion à minuit heure de Paris) a fait peau neuve et propose de nouveaux rendez-vous pratiques pour les expatriés et les aventuriers dans le monde.Enfin, le site web de la radio ( stereochic.fr ) propose désormais un classement des 800 podcasts par zone géographique ou par thématique.