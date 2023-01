Spotify : une baisse de 6% des effectifs annoncée aux salariés

"Pour mieux aligner nos coûts, nous avons pris la décision difficile mais nécessaire de réduire notre nombre d'employés" (...) "2023 marque un nouveau chapitre. Je suis convaincu qu'en raison de ces décisions difficiles, nous serons mieux positionnés pour l'avenir. Nous avons des objectifs ambitieux et rien n'a changé dans notre engagement à les atteindre" a précisé Daniel Ek. Les employés concernés recevront environ 5 mois d'indemnité de départ en fonction des délais de préavis et de leur ancienneté. Tous les congés accumulés et non utilisés seront payés. L'entreprise continuera à couvrir les soins de santé des employés pendant leur période de licenciement et tous les employés seront éligibles aux services de repositionnement professionnel pendant 2 mois.

Près de 600 postes sont ainsi concernés...