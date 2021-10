Spotify : nouvelles fonctionnalités pour les podcasts

Comment ça fonctionne ? D'abord les auditeurs, sur les épisodes où un créateur a choisi de poster une question ou un sondage, peuvent trouver la question publiée en bas de la page de l'épisode sur l'application mobile de Spotify (iOS et Android). Ils peuvent suivre l'invitation pour répondre au sein de l'application. Ensuite pour les créateurs, lorsqu'ils créent ou téléchargent un épisode sur Anchor, ils peuvent trouver les fonctionnalités de Q&A et de sondages avant de cliquer sur "publier". Ils seront invités à intégrer leur question et à choisir s'il s'agit d'un sondage ou d'une question à réponse ouverte. Les créateurs seront avertis lorsque les auditeurs répondront à leurs questions et pourront consulter les réponses dans la page de leur épisode sur Anchor. Pour les Q&A, ils pourront également sélectionner les réponses à mettre en avant directement sur la page de l'épisode.