Spotify lance la fonctionnalité "Blend"

Il suffit de créer une playlist Blend dans le hub "Conçu spécialement pour vous" sur votre application mobile Spotify. Puis, inviter un ami à rejoindre votre playlist Blend via un message qui leur sera envoyé. Ensuite, une fois l'invitation acceptée par votre ami, Spotify générera une cover et une playlist spécialement conçue pour vous deux, avec des chansons combinant vos préférences d'écoute et vos goûts. Enfin, vous pourrez partager vos résultats Blend sur vos réseaux sociaux en appuyant sur "Partager cette histoire" en bas de l'écran de votre data story.

Dans sa version bêta de Blend, on retrouve notamment Olivia Rodrigo qui est l'artiste la plus streamée sur des playlists Blend au cours du mois dernier, suivie de Doja Cat, Taylor Swift, The Weeknd et Lil Nas X. Quant aux morceaux les plus streamés sur des playlists Blend, on retrouve "good 4 u" d'Olivia Rodrigo ou encore "Montero (Call Me By Your Name)" de Lil Nas X, "Kiss Me More" de Doja Cat feat. SZA, "Levitating" de Dua Lipa et "Leave The Door Open" de Bruno Mars feat. Anderson .Paak et Silk Sonic.